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Грошові виплати українських
військових з жовтня

Грошові виплати українських військових з жовтня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:29

Грошові виплати українських військових з жовтня

Пропонуємо до обговорення:
Військовослужбовці на відміну від найманих працівників отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.

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Грошові виплати українських військових з жовтня
R2
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