Військовослужбовці на відміну від найманих працівників отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.
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Грошові виплати українських військових з жовтня
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:29
Грошові виплати українських військових з жовтня
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Грошові виплати українських військових з жовтня
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