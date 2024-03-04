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Чи вистачить в бюджеті-2025
коштів на виплату та...

Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:39

Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та...

Пропонуємо до обговорення:
Індексація пенсій в Україні у 2025 році буде проведена з 1 березня, як це передбачено законом. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів Пенсійного фонду та держбюджету.

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Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій
R2
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