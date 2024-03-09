У 2025 році фізичних осіб-підприємців знову зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок.
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ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:27
ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ
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Дивися повний текст
ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:27
Як добре що гаунянцев не повернув норму про війсковий збір на прикмети роскоши, бо не дай боже гроши яки йому платить його куратор сивкович підуть на ЗСУ. :)
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