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Чи підтримують українці заміну
назви «копійка» на «шаг»

Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:36

Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»

Пропонуємо до обговорення:
Понад половина українців (57%) вважає заміну назви «копійка» на «шаг» недоцільною.

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Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»
R2
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