Понад половина українців (57%) вважає заміну назви «копійка» на «шаг» недоцільною.
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Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:36
Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»
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Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»
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