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Скільки українців вже
долучились до програми...

Скільки українців вже долучились до програми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:56

Скільки українців вже долучились до програми...

Пропонуємо до обговорення:
За два тижні до програми «Національний кешбек» приєдналось більше 1,2 мільйона українців. Із них 638 тисяч активували картки для виплат через мобільний застосунок «Дія».

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Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек»
R2
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