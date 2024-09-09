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Скільки українців вже долучились до програми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:56
Пропонуємо до обговорення:
За два тижні до програми «Національний кешбек» приєдналось більше 1,2 мільйона українців. Із них 638 тисяч активували картки для виплат через мобільний застосунок «Дія».
Дивися повний текст Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек»
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