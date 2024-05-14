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Що відбувається з ринком
нерухомості на третьому році війни

Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:01

Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за період січень-червень 2024 року спостерігається суттєве зростання обсягів введеного в експлуатацію житла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни
R2
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