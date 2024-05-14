В Україні за період січень-червень 2024 року спостерігається суттєве зростання обсягів введеного в експлуатацію житла порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:01
Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни
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Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни
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