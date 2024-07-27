Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміум-класу зросли до найвищого рівня за останні 13 років.
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Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років — Bloomberg
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:20
Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13...
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Дивися повний текст
Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років — Bloomberg
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