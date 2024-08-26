Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро.
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Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро: Зеленський розповів, куди витратять кошти
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:10
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд...
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Дивися повний текст
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро: Зеленський розповів, куди витратять кошти
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