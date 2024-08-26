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Єврокомісія надасть Україні
кредит у розмірі до 35 млрд...

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:10

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро.

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Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро: Зеленський розповів, куди витратять кошти
R2
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