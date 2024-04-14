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Какао дешевшає, кава дорожчає:
чого чекати любителям...

Какао дешевшає, кава дорожчає: чого чекати любителям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:31

Какао дешевшає, кава дорожчає: чого чекати любителям...

Пропонуємо до обговорення:
Ф’ючерси на какао, базовий продукт для виробництва шоколаду, впали до найнижчого рівня з 8 серпня, викликаючи оптимізм щодо того, що майбутній основний врожай принесе більше поставок на світовий ринок, Це значить, що у недалекому майбутньому можна очікувати здешевлення шоколаду

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Какао дешевшає, кава дорожчає: чого чекати любителям кави і шоколаду
R2
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