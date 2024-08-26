Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.
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Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:15
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...
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Дивися повний текст
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
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