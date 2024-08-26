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Кому з українців передбачені
соціальні виплати замість...

Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:15

Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.

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Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
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