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Ще одна країна запроваджує
нові обмеження для туристів...

Ще одна країна запроваджує нові обмеження для туристів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:49

Ще одна країна запроваджує нові обмеження для туристів...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Афін запровадила тимчасові обмеження на короткострокову оренду житла. Нові правила в грецькій столиці наберуть чинності з нового року та діятимуть тимчасово — протягом одного року.

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Ще одна країна запроваджує нові обмеження для туристів щодо оренди житла
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