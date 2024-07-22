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У Раді назвали суму, яку
будуть платити чоловіки для...

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:35

Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення

У лотерею розігруватимуть?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:33

  alvaprivacy написав:Питання економічного бронювання дійсно дискусійне. Але армії потрібні не тільки чоловіки, але й гроші та належне фінансування щоб всім необхідним забезпечити, а це знову гроші, яких у держави критично не вистачає. Тому тут просто потрібне зважене рішення, знайти баланс

Ну тоді і для мобілізованих мали б надати право відкупитись.
Раз вже надії на заміну і демобілізацію нема.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 09:22

Re: У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...

апогей украинского цинизма
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