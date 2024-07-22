Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення
У лотерею розігруватимуть?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:35
У лотерею розігруватимуть?
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:33
Ну тоді і для мобілізованих мали б надати право відкупитись.
Раз вже надії на заміну і демобілізацію нема.
Додано: Сер 02 жов, 2024 09:22
Re: У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...
апогей украинского цинизма
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