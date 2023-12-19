RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Мінфін залучив до бюджету ще
17,8 мільярда від продажу...

Мінфін залучив до бюджету ще 17,8 мільярда від продажу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:54

Мінфін залучив до бюджету ще 17,8 мільярда від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,784 млрд грн в еквіваленті.

Дивися повний текст
Мінфін залучив до бюджету ще ₴17,8 мільярда від продажу облігацій
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100124
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...
R2 » Нед 31 гру, 2023 15:06
1 391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2023 15:07
gretzky_vic
Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...
R2 » Вів 19 гру, 2023 23:18
7 1430
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 12:46
Mister_M
Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда
R2 » П'ят 01 гру, 2023 21:44
1 382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 21:45
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12761)
25.09.2024 13:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.