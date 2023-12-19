Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,784 млрд грн в еквіваленті.
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Мінфін залучив до бюджету ще ₴17,8 мільярда від продажу облігацій
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:54
Мінфін залучив до бюджету ще 17,8 мільярда від продажу...
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Дивися повний текст
Мінфін залучив до бюджету ще ₴17,8 мільярда від продажу облігацій
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