Житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя.
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Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:10
Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
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Дивися повний текст
Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
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