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Власникам зруйнованого житла
легше буде придбати нове житло

Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:10

Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло

Пропонуємо до обговорення:
Житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя.

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Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
R2
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