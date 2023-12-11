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Оренду державних земель
продаватимуть на аукціонах: де...

Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 14:06

Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 жовтня проводитимуть онлайн-аукціони з оренди земель державної власності. Торги організовують в межах проєкту «Земельний банк». Про це повідомляє портал «Коментарі» з посиланням на інформацію Кабінету Міністрів України.

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Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де найбільше землі виставили на торги
R2
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