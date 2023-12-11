|
|
Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2024 14:06
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 жовтня проводитимуть онлайн-аукціони з оренди земель державної власності. Торги організовують в межах проєкту «Земельний банк». Про це повідомляє портал «Коментарі» з посиланням на інформацію Кабінету Міністрів України.
Дивися повний текст Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де найбільше землі виставили на торги
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100125
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор