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ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України та інших...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2024 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України в 2024 році на рівні на 3,0%. Прогноз на 2025 рік погіршено з 6,0% до 4,7%.
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