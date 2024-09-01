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США виділяють Україні пакет
допомоги на майже 8 млрд доларів

США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:06

США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7.9 млрд доларів.

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США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів
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