26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7.9 млрд доларів.
Дивися повний текст
США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2024 15:06
США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів
|