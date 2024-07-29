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Максимальні пенсії: що буде
з виплатами у 2024 році

Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:58

Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.

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Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
R2
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