В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.
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Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
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Додано: Чет 26 вер, 2024 22:58
Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
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Дивися повний текст
Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
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