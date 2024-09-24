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Влітку 2024 року айтівці значно знизили активність у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2024 10:37
Пропонуємо до обговорення:
У період з червня по серпень 2024 року кількість нових ФОПів, зареєстрованих в ІТ-галузі, суттєво зменшилася порівняно з 2023 роком. Було зареєстровано 9 100 ФОПів проти 11 600 у попередньому році, що становить зниження на 21%.
Дивися повний текст Влітку 2024 року айтівці значно знизили активність у реєстрації ФОПів — дослідження
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