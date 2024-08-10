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З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:33
Пропонуємо до обговорення:
Поки що на жовтень банкіри не тільки не планують підвищень, навпаки, подумують про зниження дохідності гривневих вкладів. У кращому випадку, ставки залишаться без змін.
Дивися повний текст З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%
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