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З 1 жовтня військовий збір
із депозитних доходів може...

З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:33

З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може...

Пропонуємо до обговорення:
Поки що на жовтень банкіри не тільки не планують підвищень, навпаки, подумують про зниження дохідності гривневих вкладів. У кращому випадку, ставки залишаться без змін.

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З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%
R2
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