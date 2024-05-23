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Китай та США спровокували суттєве зростання цін на топ-3...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Дорогоцінні метали продовжують зростати в ціні. Золото, срібло та мідь отримали підтримку на ринку від двох найпотужніших економік світу — США та Китаю.
Дивися повний текст Китай та США спровокували суттєве зростання цін на топ-3 дорогоцінних метали у світі
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