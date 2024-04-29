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В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2024 16:59
Пропонуємо до обговорення:
В Національному банку України не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця поточного року. Більшість членів Комітету монетарної політики вважають, що ставка буде збережена на рівні 13%.
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