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В НБУ не бачать підстав для
зниження облікової ставки

В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:59

В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
В Національному банку України не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця поточного року. Більшість членів Комітету монетарної політики вважають, що ставка буде збережена на рівні 13%.

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В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
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