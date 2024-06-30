Цінова позначка біткоїна зупинилась на 63 259 доларів, це стало найкращим результатом криптовалюти у вересні за останні роки.
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Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:05
Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
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Дивися повний текст
Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
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