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Біткоїн біля позначки 63
тис. доларів: що очікувати

Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:05

Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати

Пропонуємо до обговорення:
Цінова позначка біткоїна зупинилась на 63 259 доларів, це стало найкращим результатом криптовалюти у вересні за останні роки.

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Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
R2
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