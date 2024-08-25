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Як отримати ваучер на навчання: сума та де навчатись (31...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:04
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки України оновило перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер на навчання. Тепер список включає 95 професій та 60 спеціальностей, що на 16 професій та 15 спеціальностей більше, ніж раніше.
Дивися повний текст Як отримати ваучер на навчання: сума та де навчатись (31 нова професія)
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