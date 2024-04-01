Національний банк з 1 жовтня відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами.
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Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами
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Додано: Сер 02 жов, 2024 14:20
Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з...
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Дивися повний текст
Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами
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