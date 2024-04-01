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Нацбанк відкрив касу в
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Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:20

Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк з 1 жовтня відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами.

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Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами
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