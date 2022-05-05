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Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2024 21:47
Пропонуємо до обговорення:
В індустрії товарів розкоші, яка історично була досить стійка до економічних труднощів, спостерігається спад через зниження попиту. Поведінка споживачів змінюється, вони зменшують свої витрати на товари розкоші та переключаються на товари першої необхідності, зазначає аналітик Signet Bank Карліс Гулбіс.
Дивися повний текст Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії вкладають гроші
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