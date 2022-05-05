RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Світова криза змінила сегмент
розкоші: у що багатії...

Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 21:47

Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії...

Пропонуємо до обговорення:
В індустрії товарів розкоші, яка історично була досить стійка до економічних труднощів, спостерігається спад через зниження попиту. Поведінка споживачів змінюється, вони зменшують свої витрати на товари розкоші та переключаються на товари першої необхідності, зазначає аналітик Signet Bank Карліс Гулбіс.

Дивися повний текст
Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії вкладають гроші
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100132
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Багатії виїжджають з Норвегії на тлі підвищення податку...
R2 » Нед 16 кві, 2023 09:11
1 453
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 кві, 2023 09:11
Sergius
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги...
R2 » П'ят 12 сер, 2022 21:47
1 407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 21:48
cohan
Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з...
R2 » Чет 05 тра, 2022 18:12
1 535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 тра, 2022 18:12
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (510)
03.10.2024 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.