RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Робота в ІТ: для кого було
найбільше вакансій у вересні

Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:11

Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні

Пропонуємо до обговорення:
У вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.

Дивися повний текст
Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100132
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці у Польщі: де є найбільше вакантних місць та...
R2 » Нед 25 сер, 2024 18:29
1 393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 00:17
Тарас85
Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення
R2 » Нед 11 сер, 2024 15:38
3 845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 сер, 2024 13:05
deanrol1
Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та...
R2 » Суб 13 лип, 2024 04:01
2 625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2024 12:07
ternovvital2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2451)
04.10.2024 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.