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Наразі режим керованої гнучкості
є оптимальним — Голова НБУ

Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:09

Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ

Пропонуємо до обговорення:
НБУ рік тому відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

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Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
R2
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