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Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:09
Пропонуємо до обговорення:
НБУ рік тому відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
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