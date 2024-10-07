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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:44 Увага, афера Шановні учасники форуму, попередження!!!.

Маю чим поділитись. Їздив у відпустку з Аккорд-тур Львів. Спаскудили всім відпочинок. З першої хвилини початку туру, ще у Львові, керівник Алла Пащенко, безпідставно, без вагомих причин, зчинила скандал, який перенісся на всю групу. Замість професійних якостей керівника і коректної поведінки, група отримала відверте хамство, знущання, спроби залякування, погрози до людей літнього віку, удвічі старших від неї, які незгодні були мовчки терпіти її нахабну і хамську поведінку. З невеликими перервами скандал тривав до останнього дня. Дякую вашій агенції за зіпсовану відпустку, зіпсований настрій, які я отримав за свої власні кошти. Як заявила Алла Пащенко, її поведінка це нова політика компанії і повністю відповідає новим нормам та інструкціям, тож тому всіх, кому це не подобається вона може висадити з автобуса посеред дороги. В останній день ми вже почули від неї матюки. Це був апогей цього турне!

Саме тому я змушений буду написати велику статтю про це моє турне, про нову політику вашої агенції, про її кадри, про рівень їхньої професійної підготовки, щоб мої знайомі, друзі, друзі друзів і просто всі мої читачі ніколи не наражались на такі ситуації, коли за свої гроші їм псують відпустку і настрій. Ніколи більше не буду зв'язуватись з вашим агенцією

PS.

Розрахунок часу хибний і задеклароване: "без нічних переїздів" це дезінформація. Майте це на увазі і не ведіться на гарну рекламу. Brighton Повідомлень: 1 З нами з: 07.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Brighton » Пон 07 жов, 2024 11:06 0 0

Brighton Пон 07 жов, 2024 11:06