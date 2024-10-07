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Увага, афера
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:44

Увага, афера

Шановні учасники форуму, попередження!!!.
Маю чим поділитись. Їздив у відпустку з Аккорд-тур Львів. Спаскудили всім відпочинок. З першої хвилини початку туру, ще у Львові, керівник Алла Пащенко, безпідставно, без вагомих причин, зчинила скандал, який перенісся на всю групу. Замість професійних якостей керівника і коректної поведінки, група отримала відверте хамство, знущання, спроби залякування, погрози до людей літнього віку, удвічі старших від неї, які незгодні були мовчки терпіти її нахабну і хамську поведінку. З невеликими перервами скандал тривав до останнього дня. Дякую вашій агенції за зіпсовану відпустку, зіпсований настрій, які я отримав за свої власні кошти. Як заявила Алла Пащенко, її поведінка це нова політика компанії і повністю відповідає новим нормам та інструкціям, тож тому всіх, кому це не подобається вона може висадити з автобуса посеред дороги. В останній день ми вже почули від неї матюки. Це був апогей цього турне!
Саме тому я змушений буду написати велику статтю про це моє турне, про нову політику вашої агенції, про її кадри, про рівень їхньої професійної підготовки, щоб мої знайомі, друзі, друзі друзів і просто всі мої читачі ніколи не наражались на такі ситуації, коли за свої гроші їм псують відпустку і настрій. Ніколи більше не буду зв'язуватись з вашим агенцією
PS.
Розрахунок часу хибний і задеклароване: "без нічних переїздів" це дезінформація. Майте це на увазі і не ведіться на гарну рекламу.
Brighton
 
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