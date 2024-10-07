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Створення виробничого кооперативу
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:08
• Декарбонізація
• Залучення інвестицій
Створюємо виробничий кооператив
(ЗУ “Про кооперацію” 1087-IV)
Галузь: гідроенергетика
Вид робіт: будівництво ГЕС
Мікро ГЕС - 200 кВт
Міні ГЕС - 1 МВт
Мала ГЕС - 10 МВт
Запитання, зауваження, пропозиції надсилайте на електронну адресу ces-24[at]email.ua
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