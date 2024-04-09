У вересні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників.
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НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:27
НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри...
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Дивися повний текст
НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
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