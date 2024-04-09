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НБУ пояснив, що дозволило
втримати гривню попри...

НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:27

НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників.

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НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
R2
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