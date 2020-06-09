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потрібні інвестиції

Ветеранському бізнесу потрібні інвестиції
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 13:05

Ветеранському бізнесу потрібні інвестиції

Команда підприємців – ветеранів ЗСУ / учасників бойових дій зацікавлена у залученні стратегічного інвестора для реалізації інвестиційного проекту у галузі металообробки (комплектуючі для ринку світлопрозорих конструкцій).

Дислокація виробництва – Київська область.
Проєкт реалізується на базі власних виробничих приміщень.
Загальна вартість проєкту (потреба у фінансуванні) складає 17 500 000 грн.
Стадія: start-up.
Розрахункова фінансова модель передбачає 100% зовнішнє фінансування проєкту. Разом з тим, ініціатори мають намір отримати грант на переробне виробництво у сумі до 8 млн. грн. Таким чином, при позитивному рішенні Міністерства економіки України щодо надання гранту загальна потреба в фінансуванні може бути переглянута.
Очікуваний термін окупності при песимістичному сценарії – 2 роки.

Переваги проекту:
• Високий ринковий потенціал на українському та зовнішньому ринках;
• Після Перемоги Україну очікує значна відбудова пошкодженого та знищеного житла і соціальної інфраструктури. Відповідно, очікується значна потреба в виробництві віконних конструкцій та комплектуючих для їх виробництва;
• Проєкт реалізується ветеранами – учасниками бойових дій, що може надати додаткові комунікації з міжнародними ветеранськими організаціями, фінансовими колами, додаткові можливості в залученні фінансування під майбутні проєкти;
• Значний досвід та високий ступінь професіоналізму команди проекту (управлінський, виробничий менеджмент);
• Можливість диверсифікації бізнесу зі значним збільшенням прибутковості за рахунок реалізації похідної продукції (сілікагелі (молекулярне сито), герметики, пластикові кутники з'єднувачі, підкладки, кліпси, тощо);
• Співпраця на паритетних засадах з партнерами може надати майбутній поштовх до спільної реалізації інших капіталомістких інвестиційних проєктів, по яким навіть зараз проведені передінвестиційні дослідження.

При попередній зацікавленості надамо до розгляду деталізований бізнес-план, розрахункову фінансову модель бізнесу та готові до зустрічі в любий зручний час.
bfmgroup
 
Повідомлень: 42
З нами з: 05.01.10
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Модератори: Ірина_, Модератор

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