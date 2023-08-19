Національний банк України подав пакет законопроектів про зміну назви розмінної монети з копійки на шаг. І просить винести їх на розгляд Верховної Ради.
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НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет
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Додано: Суб 12 жов, 2024 03:01
НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет
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Дивися повний текст
НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет
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