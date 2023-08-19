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НБУ вніс пакет законопроектів
про перейменування монет

НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 03:01

НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України подав пакет законопроектів про зміну назви розмінної монети з копійки на шаг. І просить винести їх на розгляд Верховної Ради.

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НБУ вніс пакет законопроектів про перейменування монет
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