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Вартість відпочинку на Мальдівах:
ціни, проживання та...

Вартість відпочинку на Мальдівах: ціни, проживання та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:51

Вартість відпочинку на Мальдівах: ціни, проживання та...

Пропонуємо до обговорення:
Мальдіви давно стали символом елітного відпочинку з білими піщаними пляжами, блакитними водами та розкішними курортами. Проте, такий відпочинок не є доступним для всіх.

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Вартість відпочинку на Мальдівах: ціни, проживання та інші нюанси
R2
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