Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде бездефіцитним.
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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
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Додано: Пон 14 жов, 2024 15:44
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
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