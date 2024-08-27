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Уряд затвердив бюджет
Пенсійного фонду України

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:44

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде бездефіцитним.

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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
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