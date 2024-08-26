RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Голова НБУ розповів, чи
плануються зміни в режимі...

Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 15:10

Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку України Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.

Дивися повний текст
Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100145
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищення податків: які зміни чекають на українців
R2 » Пон 14 жов, 2024 13:46
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 13:46
salvydas
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
R2 » Нед 15 вер, 2024 17:28
2 406
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 17:37
summacut
США оновить дизайн долара: які зміни чекають на...
R2 » Пон 26 сер, 2024 01:06
1 516
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 10:09
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.