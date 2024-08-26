|
|
Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2024 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку України Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.
Дивися повний текст Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100145
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор