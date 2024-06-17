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Українська енергосистема досягла «найвищого можливого...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Українська енергосистема входить у зимовий сезон з «найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях були «завершені вчасно».
Дивися повний текст Українська енергосистема досягла «найвищого можливого рівня готовності» перед зимою — Галущенко
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:42
Сейчас все разбомбят и эти ушлепаны будут разводить руками и списывать на войну.
Вместо того что-бы за два года наставить по всей стране когенерационных установок - попили деньги на "защииты" которые не работают.
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