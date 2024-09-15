Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.
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Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:15
Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом...
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Дивися повний текст
Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні
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