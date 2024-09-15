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Пишний розповів, чи є
криптовалюта законним засобом...

Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:15

Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом...

Пропонуємо до обговорення:
Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

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Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні
R2
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