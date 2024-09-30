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Коли українці отримають перші
виплати «Національного...

Коли українці отримають перші виплати «Національного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:25

Коли українці отримають перші виплати «Національного...

Пропонуємо до обговорення:
З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». Майже 650 тис. українців сумарно отримають 37,2 млн грн.

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Коли українці отримають перші виплати «Національного кешбеку» — відповідь Мінекономіки
R2
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