З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». Майже 650 тис. українців сумарно отримають 37,2 млн грн.
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Коли українці отримають перші виплати «Національного кешбеку» — відповідь Мінекономіки
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:25
Коли українці отримають перші виплати «Національного...
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Дивися повний текст
Коли українці отримають перші виплати «Національного кешбеку» — відповідь Мінекономіки
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