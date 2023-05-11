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Гендиректор Amazon Web Services
порадив співробітникам,...

Гендиректор Amazon Web Services порадив співробітникам,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:26

Гендиректор Amazon Web Services порадив співробітникам,...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор AWS Метт Гарман висловився на захист політики повернення до роботи в офісі 5 днів на тиждень. За його словами, це підтримують «9 з 10 співробітників Amazon» з якими він говорив. Однак багатьом працівникам така вимога не подобається.

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Гендиректор Amazon Web Services порадив співробітникам, які не хочуть працювати в офісі, шукати роботу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:41

Re: Гендиректор Amazon Web Services порадив співробітникам,.

Ну ця компанія славиться патогонною систему.
BIGor
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