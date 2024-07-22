Державна податкова служба розробляє пропозиції, які передбачають отримання доступу до банківської таємниці громадян та бізнесу.
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Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:16
Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці...
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Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу
Додано: Пон 21 жов, 2024 20:33
поки важко зрозуміти податкової яка хоче бути іншою ніж усіх країнах з ринковою економікою.де банківська таємниця недоторкана
Додано: Пон 21 жов, 2024 21:07
Re: Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці..
І а яких таких країнах вона недоторкана для податкової?
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