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Квартира в передмісті: де
під Києвом можна придбати...

Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 21:10

Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квадратний метр у передмісті столиці коливаються від 695 до 1240 доларів. Нерухомість 24, посилаючись на дані ЛУНу, розповідає, де шукати найбюджетніше житло під Києвом.

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Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати бюджетне житло
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 21:10

всё таки давайте минимально разделять речь про советский фонд, новостррй от строителей или новострой с ремонтом. скинуть всё в кучу получим цену ни о чём.
Wirująświatła
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