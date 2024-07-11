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Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2024 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квадратний метр у передмісті столиці коливаються від 695 до 1240 доларів. Нерухомість 24, посилаючись на дані ЛУНу, розповідає, де шукати найбюджетніше житло під Києвом.
Дивися повний текст Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати бюджетне житло
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Додано: Пон 21 жов, 2024 21:10
всё таки давайте минимально разделять речь про советский фонд, новостррй от строителей или новострой с ремонтом. скинуть всё в кучу получим цену ни о чём.
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