Академія Мінфін пропонує випробуй Фортуну.🎯
З 23 по 31 жовтня 2024 року крутіть Колесо на сайті Академії, щоб спробувати виграти:
✔️ знижки до -40% на онлайн-курси Академії
✔️ 10 квитків на офлайн-конференцію «Жити на відсотки»
✔️ 10 сертифікатів на 500 грн для ресторанів «Євразія»
✔️ 10 промокодів на +250 грн додатково до вашого депозиту
Умови прості:
1️⃣ У кожного учасника є шанс на один оберт Колеса Фортуни.
2️⃣ Запрошуйте друзів до участі – чим більше друзів, тим більше шансів на виграш!
Не зволікайте! Тому що є лише тиждень, щоб спробувати свою удачу. Це можливість почати інвестиції у себе та почати інвестувати з маленького кроку!
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