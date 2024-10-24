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Колесо на сайті Академії

Колесо на сайті Академії
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 08:55

Колесо на сайті Академії

Шановні форумчани!

Академія Мінфін пропонує випробуй Фортуну.🎯

З 23 по 31 жовтня 2024 року крутіть Колесо на сайті Академії, щоб спробувати виграти:

✔️ знижки до -40% на онлайн-курси Академії
✔️ 10 квитків на офлайн-конференцію «Жити на відсотки»
✔️ 10 сертифікатів на 500 грн для ресторанів «Євразія»
✔️ 10 промокодів на +250 грн додатково до вашого депозиту

Зображення

Умови прості:

1️⃣ У кожного учасника є шанс на один оберт Колеса Фортуни.
2️⃣ Запрошуйте друзів до участі – чим більше друзів, тим більше шансів на виграш!

Не зволікайте! Тому що є лише тиждень, щоб спробувати свою удачу. Це можливість почати інвестиції у себе та почати інвестувати з маленького кроку!

👉 Детальніше про акцію
Ірина_
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Повідомлень: 4482
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