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Електрики може не бути: невтішний
прогноз для однієї з...

Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:33

Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з...

Пропонуємо до обговорення:
Жителям Запорізької області треба готуватися до найгіршого сценарію, — що взимку може не бути електроенергії взагалі.

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Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України
R2
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