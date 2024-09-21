Жителям Запорізької області треба готуватися до найгіршого сценарію, — що взимку може не бути електроенергії взагалі.
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Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України
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Додано: Суб 26 жов, 2024 00:33
Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з...
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Дивися повний текст
Електрики може не бути: невтішний прогноз для однієї з областей України
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