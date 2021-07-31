Кожен сьомий дорослий у Швейцарії є мільйонером, що вп’ятеро більше, ніж у США. Як їм вдається накопичувати і зберігати статки?
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Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
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Додано: Нед 27 жов, 2024 08:51
Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
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Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
Додано: Нед 27 жов, 2024 08:51
Лютий треш і ні слова правди, все височино з пальця і є вологими фантазіями автора… живу в Швейцарії вже давно і тут все зовсім навпаки, як написано в статті, і хоча система держуправління сильна, освіта чудова і тд., але люди такі самі.
Додано: Пон 28 жов, 2024 09:20
По перше кожен сьомий мільйонер, застаріла статистика.
По друге автор насправді незнає чому швейцарці не купують житло.
Додано: Пон 28 жов, 2024 10:37
Швейцарія - одна з найтехнологічно розвинених країн, відома своєю продукцією високої якості, що потребує високої кваліфікації та освітнього рівня від тих, хто її створює. Що саме ви маєте на увазі, коли говорите, що люди однакові? Якщо ви маєте на увазі біологічну схожість — так, у швейцарців теж є руки й ноги, але менталітет у них зовсім інший.
Додано: Пон 28 жов, 2024 17:20
Спасибо автору (авторам), очень интересная статья.
Еще стоит добавить уровень зарплат в Швейцарии, сразу станет понятно как можно 20-30% из зарплаты (суммарного дохода, если есть премии, бонусы и т. д.) - возможно "автоматически отложить".
Додано: Пон 28 жов, 2024 17:25
Там миллионером считают тех (если я правильно понял) - у кого на счетах в банках 1 млн франков и более.
Стоимость активов, собственности и прочего при этом не учитывается.
Только деньги в банках.
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