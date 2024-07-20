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Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2024 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора рази.
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