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Рейтинг міст за ціною на
первинному ринку житла

Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:15

Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла

Пропонуємо до обговорення:
Нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора рази.

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Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
R2
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