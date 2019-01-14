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ТЦК та правоохоронні органі
обмінюватимуться даними...

ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:37

ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними...

Пропонуємо до обговорення:
ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.

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ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему
R2
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