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ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2024 12:37
Пропонуємо до обговорення:
ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.
Дивися повний текст ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему
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