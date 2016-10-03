Finance.ua у статті розібрав найпопулярніші види послуг професійної стоматології і їхню вартітсть.
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Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 21:49
Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні
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Дивися повний текст
Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні
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