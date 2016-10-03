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Як зміниться ціна на землю в
Україні: експерти дали прогноз

Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:43

Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на землю сільськогосподарського призначення в Україні продовжують рости попри війну. Швидше за все, висхідний ціновий тренд триватиме до кінця поточного року і протягом 2025-го.

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Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз
R2
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